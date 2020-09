Un joueur de l'Atlético prêt à devenir le défenseur le plus cher de l'histoire ?

L'Atlético Madrid aurait reçu une offre stratosphérique pour son défenseur uruguayen, José Giménez, en provenance de Manchester City.

Arrivé à l'Atlético de Madrid en juillet 2013 en provenance du Danubio FC contre un peun moins d'un million d'euros, José Maria Gimenez n'a plus quitté le club madrilène depuis. Cependant, en cas de départ, l'international uruguayen (58 capes) pourrait rapporter aux Colchoneros la plus importante plus-value financière de leur histoire.

En effet, d'après les informations de RMC Sport, Manchester City aurait proposé 85 millions d'euros au club de la capitale espagnole pour s'attacher les services de son numéro 2. À la recherche d'un nouveau profil pour accompagner Aymeric Laporte en défense centrale, les Sky Blues entendent bien casser leur tirelire pour offrir un renfort de choix à Pep Guardiola.

Si l'information est confirmée et que le transfert se concrétise, le joueur de 25 ans deviendrait alors le troisième défenseur le plus chère de l'histoire, derrière Harry Maguire et Matthijs De Ligt mais devant Virgil Van Dijk. Cependant, l'indemnité de transfert pourrait encore augmenter car les dirigeants du club espagnol souhaiteraient que les Citizens lèvent la clause libératoire du joueur, estimée à 120 millions d'euros.