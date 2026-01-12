Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Colin Coosemans a été sacré Meilleur gardien 2025 lors du gala du Soulier d'Or, organisé dimanche soir à Middelkerke.

Le portier d’Anderlecht est le premier gardien du club bruxellois à remporter ce trophée depuis douze ans. À l’époque, c’est Silvio Proto qui avait été récompensé.

Il succède à Simon Mignolet. Le Brugeois a remporté le prix à cinq reprises lors des six dernières éditions. Le seul à être récemment parvenu à détrôner le gardien brugeois avant Colin Coosemans est Jean Butez, en 2023.

Colin Coosemans comptabilise 480 points. Il devance Anthony Moris, champion avec l’Union Saint-Gilloise, qui a récolté un total de 323 unités. Senne Lammens complète le podium avec 213 points.

Les mots de Colin Coosemans

Il était évidemment très satisfait d’être récompensé, mais il a tenu à faire passer un message : "Ma carrière est faite de hauts et de bas. Mon parcours est atypique par rapport à celui de nombreux footballeurs. Je ne veux pas trop prétendre, mais j’espère que cela pourra être une source de motivation pour les garçons qui, aujourd’hui, ne connaissent pas le succès qu’ils espèrent, pour ceux qui traversent peut-être une période difficile." Le gardien a ensuite remercié ses proches et ceux qui ont cru en lui.



"Je sais qu’il y a encore aujourd’hui des gens qui ne croient pas en moi, mais cela a toujours été une source de motivation pour leur prouver le contraire. Je continuerai à me battre pour y parvenir", conclut-il au micro de Het Laatste Nieuws.