Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku a été élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 au gala du Soulier d'Or qui se déroulait à Middelkerke dimanche soir.

Le Diable Rouge remporte cette récompense pour la troisième fois de sa carrière, après l’avoir déjà remportée en 2020 et en 2021. Il rejoint donc Eden Hazard, qui est également triple lauréat (2017, 2018 et 2019). À noter que ce trophée est remis depuis 2000.

Le buteur de Naples a récolté un total de 413 points par le jury du Soulier d’Or. Romelu Lukaku figure devant Jérémy Doku, qui comptabilise 368 points.

Thibaut Courtois complète le podium avec 235 unités. Charles De Ketelaere, qui avait remporté le trophée l’année passée, n’est que huitième avec 83 points.

En 2025, Romelu Lukaku a été un pion important dans le titre de champion d’Italie du Napoli lors de la saison 2024/2025. Il a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matchs de Serie A. Depuis le mois d’août, il est cependant sur la touche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Marc Coucke a remis la récompense à Romelu Lukaku


Marc Coucke a fait le déplacement à Naples pour lui remettre le trophée. Il lui a annoncé la nouvelle dans un restaurant japonais moderne. De quoi ravir le Diable Rouge, qui ne s’y attendait pas : "Incroyable. C’est le numéro trois, je pense. Les deux premières fois que je l’ai gagné, j’avais encore le sentiment : ok, maintenant je vais le remporter. Mais celui-ci, je ne l’avais vraiment pas vu venir. Et c’est un vrai Soulier d’Or : les fois précédentes, ce n’étaient encore que des trophées en bois."

