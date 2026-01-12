Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Sans surprise, c'est Nathan De Cat qui a été élu Espoir de l'Année 2025 lors du Gala du Soilier d'or à Middelkerke dimanche soir.

Le jeune Anderlechtois devance Konstantínos Karétsas de justesse. Seules huit unités les séparent. En effet, Nathan De Cat comptabilise 339 points, tandis que le joueur du KRC Genk en a récolté 331. Champion avec l’Union Saint-Gilloise mais désormais parti à Sunderland, Noah Sadiki complète le podium avec 250 points.

Nathan De Cat était présent à la cérémonie pour recevoir cette récompense. Il est venu en famille et s’est évidemment montré ravi au moment de recevoir la distinction. Une manière de matérialiser ses débuts tonitruants dans le football professionnel avec Anderlecht à seulement 17 ans.

À son jeune âge, il affiche déjà une maturité exemplaire sur le terrain. Cette distinction vient donc récompenser un joueur hors norme, qui impressionne par sa précocité. Le milieu de terrain anderlechtois était très heureux d’être présent et récompensé lors de cette cérémonie qu’il suit depuis son plus jeune âge.

Deux trophées au gala du Soulier d’Or pour Anderlecht

Deux joueurs d’Anderlecht ont remporté un trophée lors de cette cérémonie. Colin Coosemans a été élu Meilleur gardien de l’année 2025. Ces distinctions témoignent de la qualité présente dans l’effectif bruxellois, malgré une année blanche.



Le club a réagi aux sacres de ses deux joueurs : "Une belle reconnaissance de leur solide année. Le RSC Anderlecht tient à féliciter très chaleureusement ses deux joueurs pour ces magnifiques distinctions."