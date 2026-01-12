"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

Christos Tzolis n'a pas remporté le Soulier d'Or dimanche soir à Middelkerke. C'est le joueur qui évolue désormais du côté de l'AC Milan, Ardon Jashari, qui a été récompensé. Le Grec n'est cependant pas reparti les mains vides : il a remporté le trophée du But de l'Année.

La retournée acrobatique qu’il a réalisée et qui a terminé au fond des filets le 14 décembre dernier à Dender lui a permis de remporter le titre de But de l’Année. Cette réalisation était celle du 1-2 dans cette rencontre où les Blauw en Zwart s’étaient facilement imposés 1-5.

"Je ne m’y attendais pas. J’ai vu passer beaucoup de très beaux buts, mais regardez… Merci pour le trophée", a-t-il réagi lorsque le trophée lui a été remis.

Le deuxième et le troisième

Ce sont les lecteurs de Het Laatste Nieuws qui ont désigné son but comme le plus joli de l’année. Il devance le joueur amateur Mauro Van De Veire (FC Lembeke) et Nathan De Cat (Anderlecht).

L’international grec devra désormais rapidement se reconcentrer sur le prochain match de son équipe. Les hommes d’Ivan Leko disputeront une rencontre cruciale en quarts de finale de la Coupe de Belgique ce mardi soir à 20h30 au Mambourg contre le Sporting de Charleroi.



Christos Tzolis réalise une très bonne saison avec le Club de Bruges. Après 30 matchs, il a déjà 11 buts et 15 assists à son actif, toutes compétitions confondues.