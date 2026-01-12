"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

Sébastien Pocognoli a été élu entraîneur de l'année 2025 dimanche soir à Middelkerke lors de la cérémonie du Soulier d'Or.

Ce trophée vient récompenser une année 2025 grandiose du coach, malgré son départ en octobre à l’AS Monaco. Lors de la saison 2024/2025, il a emmené l’Union Saint-Gilloise vers le titre de champion.

Les mots de Sébastien Pocognoli

Il était très content de récupérer ce trophée : "C’est une reconnaissance pour moi et mon staff. C’est un beau prix qui vient du collectif. Ma femme, mon staff technique, mes joueurs, ma famille : merci. Le président Alex Muzio également."

"Il faut être un peu fou pour relever un tel défi en tant que jeune entraîneur. Et avoir une famille avec autant de folie pour te soutenir. Merci à tous", conclut-il au micro de Het Laatste Nieuws.

L’entraîneur s’est rendu à Middelkerke pour récupérer ce trophée qui lui tenait visiblement à cœur. Il sait qu’il s’agit d’une récompense pour le travail fourni à l’Union Saint-Gilloise et il n’oubliera très certainement jamais son passage en terre bruxelloise.



Les Unionistes ont réalisé des Champions’ Play-offs exceptionnels la saison dernière. Le champion en titre a remporté neuf rencontres et n’a concédé qu’un seul match nul lors de ceux-ci. Une série d’invincibilité qui a permis aux Bruxellois d’être sacrés champions.