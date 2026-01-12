"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sébastien Pocognoli a été élu entraîneur de l'année 2025 dimanche soir à Middelkerke lors de la cérémonie du Soulier d'Or.

Ce trophée vient récompenser une année 2025 grandiose du coach, malgré son départ en octobre à l’AS Monaco. Lors de la saison 2024/2025, il a emmené l’Union Saint-Gilloise vers le titre de champion. 

Les mots de Sébastien Pocognoli

Il était très content de récupérer ce trophée : "C’est une reconnaissance pour moi et mon staff. C’est un beau prix qui vient du collectif. Ma femme, mon staff technique, mes joueurs, ma famille : merci. Le président Alex Muzio également."

"Il faut être un peu fou pour relever un tel défi en tant que jeune entraîneur. Et avoir une famille avec autant de folie pour te soutenir. Merci à tous", conclut-il au micro de Het Laatste Nieuws.

L’entraîneur s’est rendu à Middelkerke pour récupérer ce trophée qui lui tenait visiblement à cœur. Il sait qu’il s’agit d’une récompense pour le travail fourni à l’Union Saint-Gilloise et il n’oubliera très certainement jamais son passage en terre bruxelloise.


Les Unionistes ont réalisé des Champions’ Play-offs exceptionnels la saison dernière. Le champion en titre a remporté neuf rencontres et n’a concédé qu’un seul match nul lors de ceux-ci. Une série d’invincibilité qui a permis aux Bruxellois d’être sacrés champions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sébastien Pocognoli

Plus de news

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

13:00
Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Suray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Suray

11:40
Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

12:20
Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

12:00
Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

11:40
Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

11:20
Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

11:00
"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

10:30
Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

10:00
Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

09:00
Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

08:30
Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

08:00
"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

07:40
"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

07:21
"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

07:00
L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

06:30
Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

23:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

22:00
"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

22:26
2
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

22:00
"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

21:40
🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

21:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

21:00
Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

20:30
Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

20:00
Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

19:30
"On se disait ça ne marchera pas" : Simon Mignolet bluffé par l'éclosion d'un coéquipier estimé à 30 millions

"On se disait ça ne marchera pas" : Simon Mignolet bluffé par l'éclosion d'un coéquipier estimé à 30 millions

19:00
Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

18:30
🎥 Le chaos dans le tunnel : quand un ancien de Pro League poursuit l'arbitre après l'élimination de l'Algérie

🎥 Le chaos dans le tunnel : quand un ancien de Pro League poursuit l'arbitre après l'élimination de l'Algérie

18:00
"Je ne veux pas rester à la cave" : Grejohn Kyei passe à l'action pour quitter le Standard

"Je ne veux pas rester à la cave" : Grejohn Kyei passe à l'action pour quitter le Standard

17:30
🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax

🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax

17:00
"Certains n'ont pas été honnêtes avec moi" : son départ du Club de Bruges n'est pas encore totalement digéré

"Certains n'ont pas été honnêtes avec moi" : son départ du Club de Bruges n'est pas encore totalement digéré

16:30
Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

16:00
Une semaine pour convaincre : Charleroi a pris sa décision pour le joueur arrivé en test

Une semaine pour convaincre : Charleroi a pris sa décision pour le joueur arrivé en test

15:30
🎥 On l'avait rarement vu comme ça : Youri Tielemans hors de lui après un tacle dangereux

🎥 On l'avait rarement vu comme ça : Youri Tielemans hors de lui après un tacle dangereux

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved