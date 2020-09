"Hors de question de reporter" et "l'équipe a faim": Vincent Kompany confiant avant Eupen

Le coach d'Anderlecht fait le point avant de défier l'une des équipes en forme du moment en Pro League.

C'est Eupen qui affrontera le Sporting d'Anderlecht, ce dimanche. Une rencontre qui se déroulera dans un contexte particulier puisque Vincent Kompany est privé de nombreux éléments, en raison des tests positifs au Covid-19 qui se multiplient dans son groupe.

"L'équipe est prête à se battre"

Mais pas question d'envisager un report du match pour le coach des Mauves. "Pour moi c'est vraiment la toute, toute dernière solution. Je vais donner à mon équipe toute la confiance que je peux lui donner", insiste Vincent Kompany.

En plus des joueurs positifs, le Sporting sera très probablement privé d'Adrien Trebel, "il ne sera sans doute pas prêt à jouer dimanche", confirme Vincent Kompany, qui est néanmoins optimiste: "Les joueurs qui sont disponibles ont faim et je ne vois qu'une chose, c'est une équipe qui est prête à se battre dimanche et les semaines suivantes."