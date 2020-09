Jean-Luc Dompé a fait mal au Standard : "Nous voulions nous racheter à Sclessin"

Le Français a été l'homme du match ce dimanche après-midi lors du partage de Zulte Waregem au Standard (2-2). L'ailier a marqué un but et distillé un assist contre ses anciennes couleurs.

Pas de motivation supplémentaire de la part de Jean-Luc Dompé quant au fait de jouer contre ses anciennes couleurs. "Je suis déjà revenu ici jouer à Sclessin, donc je n'étais pas pluds motivé pour autant", explique le Français à l'issue de la rencontre. "Nous avons fait une belle prestation et démontré que la lourde défaite contre le Club de Bruges le week-end dernier (0-6) était une erreur de parcours. Nous devons continuer de la sorte pour le reste de la saison", a précisé l'ailier de Zulte Waregem.

Le joueur âgé de 25 ans fêtait sa première titularisation de la saison ce dimanche. "L'équipe passe avant moi. Néanmoins, je suis content d'avoir pu aider avec ce but et cet assist. Nous voulions nous racheter à Sclessin et c'est chose faite", a conclu Jean-Luc Dompé.