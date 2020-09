🎥 Sambi Lokonga, Muleka, Balikwisha: week-end de premières en Pro League

Ils sont jeunes, prometteurs et ils ont tous les trois inscrit leur premier but en championnat ce dimanche.

C'était le dimanche des premières, en Pro League. A Sclessin, puis au Lotto Park: ils sont trois à avoir débloqué leurs compteurs personnels.

Et dire qu'il y a encore deux semaines, il n'avait pas encore joué la moindre minute avec le noyau A du Standard en match officiel. Une première titularisation en Coupe d'Europe, puis une autre en championnat: il n'en a pas fallu plus pour que l'attaquant de 19 ans trouve le chemin des filets. Et il a même été élu homme du match par les supporters du Standard. Une aventure qui démarre pour les chapeaux de roue avec le noyau A.

Jackson Muleka a, lui aussi, profité de le réception de Zulte Waregem pour trouver le chemin des filets. Arrivé en provenance du TP Mazembe, le prometteur attaquant congolais n'a pas encore connu les honneurs d'une titularisation, mais il ne lui a fallu que 29 minutes sur les terrains de Pro League pour inscrire son premier but.

Au contraire des deux jeunes attaquants du Standard, ça fait déjà un moment qu'Albert Sambi Lokonga montre l'étendue de ses capacités sur les terrains belges. Il avait joué son premier match en décembre 2017. Mais près de trois ans plus tard, il attendait encore son tout premier but avec le Sporting d'Anderlecht. Il est tombé, dimanche, au bout d'une très jolie frappe.