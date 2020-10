Nouvelle grosse performance du 'Mur Belge' Thibaut Courtois : "Il nous a sauvés"

Le Real a assuré l'essentiel avec une victoire difficile sur la pelouse de Levante (0-2).

Le Real Madrid reste invaincu en Liga et a enregistré sa troisième victoire consécutive de la saison. Thibaut Courtois n'y est pas innocent, et s'est distingué avec un troisième clean-sheet en quatre rencontres de Liga.

Au-delà de la victoire, l'après-midi n'a pas été facile pour le Real et le Belge a dû répondre présent avec des arrêts décisifs qui ont empêché Levante d'émerger.

Un début de saison idéal pour le Diable Rouge qui poursuit ainsi sur sa belle lancée, avec des performances qui ont de quoi ravir son entraineur : "Thibaut nous a sauvés une fois de plus. Maintenant, nous devons faire tout notre possible pour essayer de lui faciliter le travail et lui épargner tout ce type de situations compliquées", déclarait Zidane au terme de la rencontre.

L'adversaire du jour a également été impressionné et salué la performance de Courtois. Enis Bardhi n'est pas parvenu à trouver la faille face à notre compatriote et l'en a félicité par la suite : "J'ai eu deux ou trois bonnes occasions que je n'ai pas pu conclure. Courtois est actuellement dans une très bonne phase et a pris le meilleur sur ces tentatives", confiait le milieu de terrain de Levante au quotidien Marca qui citait le "muro belga" (le Mur Belge) pour faire référence à Courtois.