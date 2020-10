Un peu têtu, Claude Puel ferme la porte à l'un de ses propres joueurs

Claude Puel a fait le ménage cet été du côté de Saint-Etienne et ferme encore la porte à l'un de ses indésirables.

Claude Puel a envoyé un message clair sur la situation du gardien de but Stéphane Ruffier, remplacé depuis la fin de saison dernière par Jessy Moulin et aujourd'hui écarté du groupe de l'AS Saint-Etienne.

Dans le cadre d'une interview accordée au journal L'Equipe, le manager général des Verts a prévenu qu'il ne prévoyait pas de réintégrer le gardien de but de 34 ans.

"Non. Il a été décidé de s'appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green, ndlr), qui ont énormément progressé. Voilà. On a essayé, avec lui. Il y a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises et je m'y tiens." Le Castrais s'est en revanche montré plus ouvert avec Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Miguel Trauco, annoncés sur le départ durant le mercato estival. "Ils savent dans quelles perspectives ils ont décidé de rester. Cela ne se fera pas au détriment de ce que l'on veut mettre en place, mais il n'y a rien d'établi."