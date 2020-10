OHL: plusieurs absents pour le déplacement à Anderlecht

Auteurs d'un excellent début de saison, les Louvanistes ont rendez-vous avec le Sporting, dimanche soir.

Et Marc Brys ne pourra, une fois de plus, pas compter sur l'intégralité de son groupe pour le déplacement au Lotto Park. Parmi les absences, on notera notamment celle de Jonah Osabutey. L'ancien Hurlu, arrivé en fin de mercato, n'est pas encore fit.

Pas plus d'ailleurs que Dylan Ouedraogo. Titulaire lors des six premières rencontres, le défenseur central avait dû céder sa place à la Gantoise, le 26 septembre dernier, en raison d'une blessure au genou. Il n'est pas encore prêt à reprendre sa place, mais devrait l'être la semaine prochaine, précise Het Nieuwsblad.