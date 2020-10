FC Barcelone : trois joueurs refusent de s'opposer à la direction

Alors que le vestiaire du FC Barcelone a vivement rejeté les demandes des dirigeants concernant la réduction de leur salaire, Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen, et Frenkie de Jong n'auraient pas suivi le mouvement.

Dans une situation financière délicate depuis plusieurs mois, le FC Barcelone doit faire des économies. C'est pourquoi, la direction du Barça aurait récemment demandé aux joueurs de baisser leur salaire. Offensé, le vestiaire Blaugrana a fermement rejeté cette proposition, sauf trois joueurs.

En effet, si la quasi-totalité des membres de l'effectif aurait répliqué en exprimant son refus via une lettre commune adressée au président Josep Maria Bartomeu, trois joueurs n'auraient pas souhaité la signer selon le quotidien madrilène AS. Il s'agirait de Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet et Frenkie de Jong.