Des anciens Diables Rouges impressionnés : "Il est le successeur de Kompany"

La façon dont Zinho Vanheusden a joué contre le Club de Bruges samedi a impressionné les anciens défenseurs Philippe Albert et Walter Meeuws. Le capitaine des Rouches, âgé de 21 ans, a non seulement défendu avec brio, mais il a également apporté plus que sa part en attaque.

Zinho Vanheusden représente le futur des Diables Rouges selon Philippe Albert. "Il est le successeur de Vincent Kompany en équipe nationale. C'est pourquoi Martinez a eu raison de le sélectionner lors de la dernière trêve internationale. C'est un défenseur qui se lance dans des duels comme Vermaelen, et qui est également très doué avec ses pieds et ose dribbler. Comme son père Johan, il est également un joueur très intelligent", peut-on lire dans Het Laatste Nieuws. Walter Meeuws, un ex-Standardman, se joint à lui. "En jouant ainsi, Vanheusden peut déjà forcer sa place aux championnats d'Europe et, à 23 ou 24 ans, il peut devenir un habitué des Diables Rouges. Il semble avoir le niveau international."