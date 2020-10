Darwin Nunez, le jeune buteur dont le Standard devra se méfier : "Ce garçon va être un top joueur mondial"

Le buteur âgé de 21 ans, arrivé cet été en provenance d'Almeria contre un chèque de 24 millions d'euros, est le plus gros investissement de l'histoire du club lisboète.

Darwin Nunez est la sensation de ce début de saison à Benfica. Le meilleur passeur de Liga NOS (5 assists) a ouvert son compteur buts avec son club jeudi dernier en s'offrant un triplé retentissant sur la pelouse du Lech Poznan (2-4) lors de la première journée d'Europa League.

Le jeune international uruguayen a d’ailleurs eu l’occasion de retrouver les chemins des filets ce lundi, à l’occasion de la réception du Belenenses SAD, cette fois-ci en championnat (2-0).

Jorge Jesus est sous le charme

Son entraîneur, l'expérimenté et exigeant Jorge Jesus, en est fan. "Darwin est un jeune garçon, il a 21 ans. Il y a beaucoup d'aspects du jeu qu'il va apprendre avec moi à Benfica. Mais cet instinct de buteur, cette qualité de finition, cette vitesse, cette capacité de décision, d’exécution... S'il a été la recrue la plus chère de l'histoire de Benfica, il aurait sans doute été, sans la pandémie, la plus grosse vente du club. Ce garçon va être un top joueur mondial et, malheureusement pour moi, je vais le perdre dans peu de temps", a lâché le coach du SLB au micro de Sport TV.

Pour l’heure, la barre fixée à 126 millions d’euros par le transfert de João Félix à l’Atletico semble encore un peu haute. À Darwin Nunez de rester à la hauteur de ses récentes prestations dans les prochains mois pour dépasser la somme déboursée par les Colchoneros pour le jeune Portugais.