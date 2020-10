CR7 enfin débarrassé du Covid-19

Cristiano Ronaldo avait laissé échapper sa frustration, il va enfin pouvoir reprendre le cours de sa saison.

Voilà près de trois semaines que Cristiano Ronaldo est en quarantaine et, forcément, privé de terrain, suite à un premier test positif au Covid-19. À nouveau testé positif cette semaine, et privé de ses retrouvailles avec Lionel Messi et le Barça, le Portugais voit enfin le bout du tunnel.

La Juventus l'a confirmé en début de soirée: Cristiano Ronaldo a été testé négatif et n'est donc plus contraint à l'isolement. Il va donc pouvoir retrouver ses partenaires à l'entraînement et rejouer. Dès dimanche à la Spezia? Le club n'a pas encore donné de précision sur le sujet.