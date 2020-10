🎥 Le but fantastique d'Eden Hazard pour son retour dans le 11 du Real !

Eden est de retour, et de quelle maniÚre : le Diable Rouge a ouvert le score pour un Real Madrid en manque d'idées contre Huesca !

Il n'y avait jusque là pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce Real Madrid - Huesca et les plus grosses occasions étaient même à mettre à l'actif des promus, mais Eden Hazard, de retour dans le 11 de base du Real, est passé par là : contrôle orienté, accélération et misile dans la lucarne !