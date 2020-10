Liverpool livre une bonne nouvelle concernant Virgil van Dijk

Les fans de Liverpool et du ballon rond attendaient la nouvelle : Virgil van Dijk a été opéré du genou avec succès. Liverpool a confirmé la nouvelle vendredi sur les réseaux sociaux.

Cependant, le club de Premier League n'a pas communiqué la durée d'indisponibilité de son défenseur mais cela va se compter en mois vu la gravité de la blessure (ligaments du genou).

Van Dijk a été blessé dans un contact très violent avec Pickford lors du derby de la Mersey.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪