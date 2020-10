🎥 Zidane heureux de la prestation d'Hazard : "On avait besoin de lui"

Eden Hazard a effectué des retours remarqués en Liga avec un premier but contre Huseca. Son entraîneur, Zinédine Zidane, était très satisfait de sa prestation.

Ce samedi contre Huesca, Eden Hazard faisait son retour après quelques semaines sur la touche. Le Brainois a effectué une belle prestation et a même ouvert le score pour les Merengues sur une magnifique frappe.

A l'issue de la rencontre, Zidane a commenté la prestation de son joueur. "On est heureux de son match. On sait toutes les qualités d'Eden, il a mis un beau but. On avait besoin de lui dès le début et son premier but a débloqué la rencontre. Il n'a eu aucun problème au niveau de sa cheville, c'est une bonne nouvelle".