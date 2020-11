🎥 Le retour spectaculaire de Marc-André ter Stegen

Le Barça avait souffert de l'absence de son portier titulaire.

Marc-André ter Stegen était de retour aux affaires, mercredi soir, en Ligue des Champions et il l'a fait savoir. Le portier n'avait plus joué depuis la claque reçue contre le Bayern, l'été dernier, il a été impérial entre les perches, pour permettre au Barça de s'imposer contre le Dynamo Kiev.

Six parades décisives, une victoire sur le fil pour le Barça et un statut d'homme du match incontestable pour Marc-André ter Stegen. "Il a été parfait et il a montré une fois de plus que nous avions un très grand gardien", résumait Ronald Koeman à l'issue de la rencontre.