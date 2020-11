Vincent Kompany est optimiste: "On a progressé contre l'Antwerp, et on va continuer à le faire"

Le Sporting d'Anderlecht veut se baser sur sa victoire contre l'Antwerp pour aller de l'avant.

Dimanche, c’est un déplacement à Gand qui attend Anderlecht. Les Buffalos sont actuellement 4e à égalité de points avec le Club et l’Antwerp. Kompany prévient ses troupes tout en sachant que ses ouailles doivent encore grandir.

"Pour l’instant, on est en train de réaliser de belles choses", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse ce vendredi. "On a été intéressants à Courtrai, on a encore progressé face à l’Antwerp et je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va encore continuer à le faire dans les semaines à venir. Notre équipe est la plus jeune du championnat et a donc, par définition, une marge de progression encore plus grande que les autres. Par contre, on n’a pas le temps de se reposer sur nos lauriers. On n’a encore rien atteint et on va se méfier de cette équipe de Gand. Bien sûr, elle a connu un début de saison compliqué, qui est en pleine phase de transition mais cela n’enlève rien aux qualités de ses joueurs."