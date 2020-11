Une solution en vue pour la tenue du match entre deux adversaires des Diables

La tenue du match à Wembley avait été remise en question après la mise en place des nouvelles mesures de voyage au Royaume-Uni.

Les nouvelles mesures sanitaires liées à l'épidémie du coronavirus sont des solutions mais posent aussi beaucoup de problèmes. Au Royaume-Uni, les règles concernant les voyages ont été modifiées et la venue des joueurs islandais sur le sol anglais remise en question.

En effet, les frontières britanniques sont fermées au Danemark et l'Islande doit y jouer le 15 avant d'affronter les Three Lions trois jours plus tard.

Afin de s'assurer de la tenue du match, les joueurs pourraient se rendre en Allemagne ou en Albanie pour disputer la rencontre, rapporte le Times.