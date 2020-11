Qui est le gardien de but le plus efficace d'Europe ?

Dans les chiffres, c'est le portier du PSG Keylor Navas qui remporte la palme de gardien le plus efficace d'Europe.

Pas de place pour Thibaut Courtois dans ce top 3 des meilleurs gardiens d'Europe : Keylor Navas, Jan Oblak et le portier du Hellas Vérone Mattia Silvestri sont, statistiquement, les gardiens de but les plus efficaces du continent.