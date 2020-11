Cascade de blessés au KV Malines

Le KV Malines se traîne encore dans le bas du classement avant de se déplacer chez une autre équipe malade: Zulte Waregem.

La saison dernière, Malines a terminé à une belle sixième place, mais depuis le début de cet exercice les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Après onze rencontres disputées, le bilan n'est que de 9 points sur 33. Leur dernière victoire date de septembre et il est temps pour l'équipe de prendre des points.

Ce dimanche, le KV Malines se déplacera sur la pelouse d'une autre équipe en difficultés: Zulte Waregem. Mais pour ce match important, Wouter Vrancken va devoir composer avec une cascade de blessés. D'après Het Laatste Nieuws, De Camargo et Defour ne se déplaceront pas au Graverbeek.

On peut ajouter à cela le fait que Joachim Van Damme, Rob Schoofs et Engvall sont très incertains. Malines, qui n'a pas non plus été épargné par le Coronavirus, devra donc composer avec ces absences.