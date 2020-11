Philippe Montanier : "Inespéré d'arracher ce nul dans les dernières secondes"

Le Standard a arraché le partage dans les arrêts de jeu grâce à un but d'Arnaud Bodart ce samedi après-midi contre Eupen (2-2). Un point miraculeux du côté des Rouches.

Le Standard de Liège a évité la défaite de peu ce week-end à Sclessin et remercie un grand Arnaud Bodart. Le portier liégeois a sauvé les siens en multipliant quelques arrêts décisifs mais surtout en marquant en toute fin de partie.

"On a vu deux mi-temps bien différentes. Une première période équilibrée puis vient l'infériorité numérique. À 10, ça change la donne. Il fallait profiter de la moindre opportunité après la pause. Puis on prend un deuxième but, mais les joueurs n'ont rien lâché. La tâche était quasiment impossible, mais les joueurs ont mis beaucoup de coeur. C'est inespéré d'arracher ce nul dans les dernières secondes. Puis un but marqué par un gardien, c'est la première fois que je vois ça en 36 ans de carrière", a lâché Philippe Montanier en conférence de presse.

Malgré tout, le coach des Rouches était satisfait. "Les joueurs ont tout donné à nouveau. C'est un bon point vu les circonstances et la mentalité était là. Il faudra toutefois proposer un meilleur contenu par la suite", a conclu le technicien français.