Le bus des joueurs de l'OM arrêté par des supporters

Marseille vit une saison agitée, et fait très pâle figure en Ligue des Champions au point de susciter les moqueries.

Marseille est une ville de foot et on connait la passion des supporters Phocéens. L'OM traverse actuellement une phase compliquée sur le plan continental, en Ligue des Champions, où l'équipe reste sur un bilan de 0 victoire et 0 but marqué en quatre journées.

Pour les supporters de la seule équipe française à avoir remporté la coupe aux grandes oreilles, la pilule passe mal.

Ainsi, d'après Téléfoot, des supporters auraient bloqué le bus des joueurs avant le duel de 17h contre Nantes. Le bus quittait le centre d'entraînement pour prendre la direction du stade Vélodrome.

L'entraineur André Villas-Boas et le capitaine Steve Mandanda seraient d'abord descendus parler avec les supporters, avant que le reste de l'équipe ne suive. Ambiance...