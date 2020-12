Matt Miazga ne se cache pas : "C'est impardonnable"

Deux buts encaissés, c'est deux de trop aux yeux de Matt Miazga, qui n'a pas mâché ses mots après la rencontre.

D'abord au micro d'Eleven Sports, l'Américain n'a pas caché sa déception : "C'est impardonnable d'encaisser ces deux buts", affirme Matt Miazga. Présent plus tard en conférence de presse, il précise sa pensée : "J'ai été dur ? C'est parce que nous connaissons nos qualités et sommes exigeants avec nous-mêmes", explique le défenseur anderlechtois.

"On aurait pu éviter ces buts. Je crois qu'ils ne se sont procurés que deux occasions. On a réussi à les empêcher de s'en procurer plus, mais ils plantent deux buts quand même. C'est la prochaine étape à franchir", regrette Miazga.