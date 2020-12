Les deux cibles principales du Barça pour le prochain mercato

Ronald Koeman espérait déjà les avoir à disposition à l'issue du mercato estival, il ne lâche pas l'affaire.

Les premiers mois de Ronald Koeman à la tête du Barça n'auront pas été de tout repos. À une situation compliquée en championnat, s'est d'ailleurs ajoutée une claque qui fait tache, mardi soir, contre la Juve en Ligue des Champions.

Le Néerlandais garde le cap et espère très vite remettre le Barça sur les rails. Mais Ronald Koeman aura besoin de renforts pour combler, notamment, les blessures longues durées d'Ansu Fati et Gerard Piqué. Les cibles sont toutes trouvées: Memphis Depay et Eric Garcia que le Barça a déjà essayé de recruter l'été dernier, sans parvenir à convaincre Lyon et Manchester City.