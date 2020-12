Hein Vanhaezebrouck s'attend à un match difficile: "Ca l'est souvent pour nous, contre le Standard"

La Gantoise ne peut pas se permettre de laisser filer de nouvelles plumes, dimanche, contre le Standard. Mais Hein Vanhaezebrouck sait que ce ne sera pas une partie de plaisir contre les Rouches.

S'il est resté loin des terrains pendant près de deux ans, hein Vanhaezebrouck a continué de suivre la Pro League de près et il connaît les atouts de l'équipe qu'il recevra dimanche. "Les joueurs du Standard savent très bien quelle est la force de leur équipe. C'est un facteur positif qui t'aide à traverser des périodes un peu moins bonnes", estime-t-il.

Et les rencontres entre Buffalos et Rouches ont souvent donné lieu à de belles passes d'armes ces dernières années, et le coach gantois ne l'a pas oublié. "C'est une équipe dangereuse contre qui nous avons souvent connu des difficultés à domicile. Mais nous savons quoi faire et nous devons montrer de quoi nous sommes capables", insiste-t-il."

"Je pourrais dire ça chaque semaine"

Car Hein Vanhaezebrouck sait que c'est une rencontre importante qui attend son équipe, mais il insiste: ce sera le cas de toutes les rencontres qui arrivent. "Le classement est ce qu'il est. À ce moment de la saison, c'est un match important qui peut nous permettre de réduire l'écart sur le Standard. Mais il n'y a plus beaucoup d'équipes derrière nous, donc je pourrais dire ça presque chaque semaine", ironise-t-il.

Après 15 journées, les Buffalos occupent effectivement une très modeste 13e place, avec neuf unités de retard sur le top 4 et sur le Standard (sixième). Hein Vanhaezebrouck et ses troupes n'ont plus de temps à perdre et ils en sont conscient.