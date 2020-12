Thomas Henry, la machine d'OHL

La division offensive d'OHL a encore frappé fort à Courtrai : un but pour Sowah mais surtout trois assists pour Mercier et trois buts pour Henry.

Thomas Henry en est désormais à 12 buts, Sowah à 6, Mercier à 4 : 22 buts au total pour le "triangle d'or" d'OHL, avec douze passes décisives pour Xavier Mercier. Les chiffres des attaquants louvanistes ne font pas pâle figure à côté de ceux de l'autre promu, qui occupe toute l'attention par sa saison fantastique.

L'homme en forme, c'est naturellement Henry avec son triplé du côté de Courtrai. "Il a à nouveau démontré l'attaquant qu'il était. Mais en plus de ça, Thomas est très important dans le jeu", souligne David Hubert après la rencontre. "Il garde bien le ballon, ça nous donne beaucoup d'options. Il abat également un gros travail défensif", ajoute-t-il.

Ce 9/9 est dû à une belle cohésion interne

Marc Brys est également satisfait de son attaquant : "Il est sur une superbe série, avec de beaux buts, et toute l'équipe y travaille également. Nos attaquants bossent dur et ce 9/9 est dû à une belle cohésion interne. Henry lui-même est en pleine forme et ça se voit avec ces trois matchs en 8 jours ; la préparation un peu plus longue a peut-être aidé".