L'appel du pied d'Adnan Januzaj à Roberto Martinez : "Tout le monde peut traverser une mauvaise période"

Son cas divise toujours en Belgique. L'ancien talent précoce qui s'était révélé au monde à Manchester United, a ensuite connu un gros passage à vide avant de se relever à la Real Sociedad.

On le pensait grillé pour de bon au top niveau, mais Adnan Januzaj s'est relancé de manière intelligente, en rejoignant un club moins médiatisé que les Red Devils, où il a pu travailler dans le calme.

Bien installé dans le groupe des Diables à l'époque, son statut a logiquement changé au fil de sa carrière. Il espère désormais retrouver sa place en équipe nationale. L'ailier gauche compte, en effet, une dizaine de rencontres internationales à son actif.

Roberto Martinez semble toujours sensible au talent du Bruxellois et après la Russie, il a été rappelé à plusieurs occasions, mais a moins joué. Plus récemment, la poisse s'est invitée (blessures) lors des derniers rassemblements, ce qui n'a pas joué en sa faveur.

Lors d'une interview accordée à Eleven Sports, ce dernier n'a pas manqué de répéter son envie de retrouver les Diables : "Je suis convaincu qu'avec mes qualités, je peux apporter quelque chose à l'équipe. J'ai suffisamment fait mes preuves par le passé pour être appelé à chaque fois en équipe nationale. Tout le monde peut traverser une mauvaise période, mais il y a des joueurs qui sont appelés et qui sont complètement hors de forme. Cela me dérange dans des moments comme ça, mais je sais comment ça se passe. Je dois continuer à me montrer et performer au niveau en club et ensuite on verra."