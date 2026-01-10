🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a remporté samedi à Istanbul la Supercoupe de Turquie, lors d'un duel contre son éternel rival Galatasaray.

Cette année, la Supercoupe de Turquie s'est disputée pour la première fois dans un format à quatre équipes comme on a pu le voir en Liga espagnole. Il y avait donc Galatasaray, qui a remporté le doublé championnat-coupe la saison dernière, le vice-champion Fenerbahçe, Trabzonspor, finaliste malheureux de la coupe et Samsunspor, troisième de la Süper Lig turque la saison dernière.

Lors des demi-finales disputées en début de semaine, le Gala a battu Trabzonspor 4-1 à Gaziantep, tandis que mardi, le Fener s'est imposé 2-0 contre Samsunspor à Adana. Samedi, une finale de rêve s'est donc jouée à Istanbul.

Le milieu de terrain Matteo Guendouzi, qui a rejoint Fenerbahçe jeudi en provenance de la Lazio, a ouvert le score pour Fenerbahçe à la 28e minute d'un tir lointain à ras de terre. Trois minutes après la pause, le défenseur Jayden Oosterwolde sur corner a scellé le sort du match à l'Atatürk Olympic Stadium.

Il s'agit de la dixième Supercoupe pour Fenerbahçe, la première en onze ans. Le détenteur du record, Galatasaray, en compte dix-sept. Le week-end prochain, la Süper Lig reprendra en Turquie. Après dix-sept journées, Galatasaray est en tête avec 42 points. Fenerbahçe, son premier poursuivant, compte trois points de moins.

Les trois derniers titres nationaux en Turquie ont tous été remportés par Galatasaray. Fenerbahçe attend son tour depuis 2014.



