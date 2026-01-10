🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2616

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a remporté samedi à Istanbul la Supercoupe de Turquie, lors d'un duel contre son éternel rival Galatasaray.

Cette année, la Supercoupe de Turquie s'est disputée pour la première fois dans un format à quatre équipes comme on a pu le voir en Liga espagnole. Il y avait donc Galatasaray, qui a remporté le doublé championnat-coupe la saison dernière, le vice-champion Fenerbahçe, Trabzonspor, finaliste malheureux de la coupe et Samsunspor, troisième de la Süper Lig turque la saison dernière.

Lors des demi-finales disputées en début de semaine, le Gala a battu Trabzonspor 4-1 à Gaziantep, tandis que mardi, le Fener s'est imposé 2-0 contre Samsunspor à Adana. Samedi, une finale de rêve s'est donc jouée à Istanbul.

Le milieu de terrain Matteo Guendouzi, qui a rejoint Fenerbahçe jeudi en provenance de la Lazio, a ouvert le score pour Fenerbahçe à la 28e minute d'un tir lointain à ras de terre. Trois minutes après la pause, le défenseur Jayden Oosterwolde sur corner a scellé le sort du match à l'Atatürk Olympic Stadium. 

Il s'agit de la dixième Supercoupe pour Fenerbahçe, la première en onze ans. Le détenteur du record, Galatasaray, en compte dix-sept. Le week-end prochain, la Süper Lig reprendra en Turquie. Après dix-sept journées, Galatasaray est en tête avec 42 points. Fenerbahçe, son premier poursuivant, compte trois points de moins.

Les trois derniers titres nationaux en Turquie ont tous été remportés par Galatasaray. Fenerbahçe attend son tour depuis 2014.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique
Domenico Tedesco

Plus de news

🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

21:20
"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

20:40
🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

20:20
1
Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

20:00
Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

19:30
"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

18:00
"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

18:30
Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

18:00
Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

17:30
La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

17:00
Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

16:30
"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

16:00
Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

15:30
Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

15:00
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

14:30
"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

14:00
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

23:00
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved