Eupen ne veut pas d'un calendrier surchargé

Les Pandas sont durement touchés en cette fin d'année et trois rencontres de Pro League doivent être reportées. Eupen craint un calendrier surchargé lors du début d'année.

Le coronavirus n'a pas épargné Eupen ces dernières semaines. Suite aux nombreux cas positifs au sein du groupe, les Pandas ont vu les rencontres face à Zulte Waregem, Genk et Ostende être reportées.

Actuellement, la rencontre du 26 décembre face à Bruges semble être maintenue mais un report n'est pas exclu. Face à la situation, la Pro League compte reporter ces matchs en semaine durant le mois de janvier et de février selon le journal.

L'AS Eupen pourrait se retrouver forcé par la Pro League à jouer environ une douzaine de matchs en une quarantaine de jours. La cadence promet d'être infernale et les instances souhaiteraient même mettre à profit la trêve : 30 décembre, 3 janvier et 6 janvier ont été évoqués pour les match en retard des Pandas, qui espèrent bien négocier pour alléger ce calendrier fou. Le 26 décembre et le 9 janvier, Eupen se déplace à Bruges (Club, puis Cercle) ...