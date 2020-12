Premier League: Chelsea retrouve la victoire et le top 5

Victoire en deux temps pour le Chelsea de Frank Lampard qui revient dans le peloton de tête.

C'est un derby londonien entre Chelsea et West Ham qui ponctuait la 14e journée de Premier League, dimanche soir, à Stamford Bridge. Et les Blues, qui restaient sur deux défaites consécutives en championnat, ont parfaitement entamé cette rencontre, grâce à Thiago Silva qui, de la tête, ouvrait le score après dix minutes de jeu.

Pourtant, les hommes de Frank Lampard sont longtemps restés à la merci de West Ham. Mais, malgré la pression mise sur la défense d'Edouard Mendy, les Hammers n'ont pas cadré la moindre tentative. Et Chelsea a finalement fait la différence dans le dernier quart d'heure.

Tammy Abraham, qui n'avait plus marqué en championnat depuis tout juste un mois, a inscrit un doublé en deux minutes pour entériner la victoire des Blues (3-0) Chelsea en profite pour passer devant Tottenham et grimper à la cinquième place, à six points du leader Liverpool, mais à deux petites unités de la deuxième place de Leicester.