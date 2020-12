🎥 Ligue des Champions: de Modric à Neymar, les plus beaux buts de la phase de groupes

Alors que les compétitions européennes hibernent jusqu'à la mi-février, retour sur six quelques coups d'éclat qui ont marqué les six journées de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2020-2021.

La frappe de l'extérieur de Luka Modric (Real-Shakhtar, première journée)

Une phase de groupes qui avait bien mal commencé pour le Real de Zinedine Zidane. Et pourtant. Après une première période catastrophique contre le Shakhtar, Luka Modric avait sonné le réveil du Real avec un superbe but. Insuffisant pour le Real qui s'inclinera 2-3 et qui devra attendre la dernière journée pour assurer sa qualification.

La volée imparable de Joshua Kimmich (Lokomotiv-Bayern, deuxième journée)

Tenant du titre, le Bayern n'a pas connu la moindre difficulté à remporter leur poule. Avec 16 points, les Bavarois partagent d'ailleurs avec City le meilleur total de points engrangés cette saison, parmi les 32 engagés. Mais les Bavarois avaient quand même souffert pour s'imposer à Moscou, lors de la deuxième journée. Il a fallu attendre la volée de Joshua Kimmich, à la 80e minute de jeu, pour que le Bayern émerge (1-2).

O gol de Joshua Kimmich contra o Lokomotiv foi indicado ao gol da semana na #UCL.pic.twitter.com/2F2pA7MqO4 — München Brasil (de 🏡) (@MunchenBrasil) October 29, 2020

Le coup-franc millimétré de Magomed Suleymanov (Seville-Krasnodar, troisième journée)

Dans un groupe largement dominé par Chelsea et Séville, Krasnodar a accompli sa mission en arrachant la troisième place et la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Les Russes ont d'ailleurs mené la vie dure au FC Séville à deux reprises. Au retour, ils n'ont été vaincus qu'à la 95e minute de jeu et à l'aller, ils avaient mené 2-0, en partie grâce à ce somptueux coup-franc de Magomed Suleymanov.

⚜ Golo da Fase de Grupos ⚜



🎯 Shapi Suleymanov com precisão incrível! đŸ˜Č



Merece ser o vencedor? Vote JÁ no seu preferido 👉 https://t.co/s1szjc6xwQ pic.twitter.com/UuDQtREV9w — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) December 17, 2020

La lucarne de Bruno Fernandes (Manchester United-Basaksehir, quatrième journée)

Manchester United manquera également à l'appel des huitièmes de finale. Devancés par le PSG et Leipzig, les Red Devils se contenteront de l'Europa League. Avec quatre buts et un assist, Bruno Fernandes a pourtant tenté de tirer son équipe vers le haut durant cette campagne. A l'image de son match retour contre Basaksehir: homme du match avec un doublé et couronné par le but de la semaine.

La Madjer de Grizou (Ferencvaros-Barça, cinquième journée)

Antoine Griezmann a, lui aussi, trouvé le chemin des filets durant cette campagne de Ligue des Champions. À deux reprises. D'abord sur la pelouse du Dynamo Kiev. Avant cette jolie Madjer qui avait permis au Barça d'assurer le 15 sur 15 à Ferencvaros. Mais les Blaugrana ont calé sur la dernière match. Ils ont pris la deuxième place de leur groupe et auront un sacré menu au programme des huitièmes de finale, contre le PSG de Neymar.

Le petit pont-plat du pied de Neymar (PSG-Basaksehir, sixième journée)

Neymar qui, a lui aussi, pris une place au palmarès des "buts de la semaine" de cette Ligue des Champions 2020-2021. Le Brésilien a joué un rôle majeur dans la qualification du PSG, longtemps menacée par Man U et Leipzig, pour les huitièmes de finale. A l'image de son magnifique enchaînement contre Basaksehir lors de la dernière journée.