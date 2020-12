D1A : Courtrai s'offre un Gand réduit à 10, Ostende renverse OHL

Le "boxing day" à la Belge se poursuivait ce soir, avec la réception de La Gantoise par le KV Courtrai et le déplacement du KV Ostende à OHL.

La Gantoise, relancée depuis l'arrivée de Hein Vanhaezebrouck et qui restait sur une superbe victoire sur la pelouse du Club de Bruges, est retombée les pieds sur terre : en déplacement à Courtrai, les Buffalos se sont inclinés, pas aidés par l'expulsion rapide de Roman Yaremchuk (22e). Gand aura tenu bon, mais craquera en seconde période via l'inoxydable Christophe Lepoint (1-0, 49e), qui permet au KVK d'enchaîner et même de s'intégrer au top 8 aux dépens des Gantois.

Dans l'autre match de la soirée, OHL recevait le KV Ostende en tant que 4e de D1A et n'a pas tenu son rang : après avoir ouvert le score via Malinov (35e), les Louvanistes ont vu le KVO reprendre le fil du match en seconde période. Théate égalisera d'abord (59e) avant que Ngawa, d'un auto-but, offre la victoire à Ostende (72e).