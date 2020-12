Scholes est sous le charme d'un joueur de Manchester Utd: "Il est meilleur que moi"

L'ancien joueur des Red Devils, aujourd'hui consultant à la télévision anglaise, est littéralement sous le charme d'un milieu de terrain de son équipe de toujours.

Impressionnant depuis son arrivée, il y a près d'un an, Bruno Fernandes (26 ans, 18 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) fait l'unanimité auprès des amoureux de Manchester United. Parmi les grands admirateurs du milieu offensif portugais, un certain Paul Scholes.

"Il est meilleur que moi. Il est différent de moi. Il marque plus de buts que moi, il crée plus d'occasions que moi. J'aurais aimé jouer avec lui. Il est sensationnel. Je pense qu'avant de rejoindre l'équipe, United pouvait difficilement créer quelque chose. Mais maintenant, l'équipe peut marquer trois, quatre ou cinq buts à chaque match", a expliqué l'ancien milieu anglais pour le site officiel du club.