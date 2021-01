🎥 Amiri inscrit déjà l'un des buts de l'année en vain, Bornauw et Cologne s'inclinent

Ce samedi, c'était aussi la reprise en Bundesliga avec beaucoup de buts, dont un qui va déjà faire le tour du monde.

Sébastiaan Bornauw et Cologne n'ont pas commencé l'année de la meilleure des façon. Les coéquipiers du Diable Rouge se sont en effet inclinés à domicile sur le score de 0-1, un but marqué par Iago à la 79ème minute. Les coéquipiers de l'ancien Anderlechtois sont à la 15ème place.

Le Bayer Leverkusen pouvait reprendre la tête du championnat avant la rencontre du Bayern, mais malheureusement l'équipe s'est inclinée à Francfort. Le score a pourtant été ouvert pas les visiteurs sur un superbe but de Amiri dans les premières minutses, mais les locaux vont retourner la situation sur un but de Younes et un but contre son camp de Tapsoba.

Mais quel but incroyable d’Amiri 🇩🇪💫 pic.twitter.com/YzdIEehZnO — 60SecondesFoot (@60secondesF) January 2, 2021

Les autres résultats de ce samedi (matches de 15h00)