Benjamin Mendy ne respecte pas le code sanitaire : Manchester City va enquêter

Le défenseur français a enfreint le règlement mis en place par le gouvernement britannique.

Benjamin Mendy aura certainement passé un bon réveillon de nouvel an mais devrait vite retomber les pieds sur terre. En effet, le Français a organisé une petite fête le 31 décembre en invitant des personnes extérieures à sa maison. Un geste contraire à la réglementation covid en vigueur en Angleterre.

Manchester City va, pour sa part, ouvrir une enquête sur ce possible écart de conduite. "Bien qu’il est certain que des éléments ont été mal interprétés et que le joueur a déjà présenté ses excuses, le club est déçu d’apprendre cette transgression et va mener une enquête interne", explique le club dans des propos relayés par la BBC.