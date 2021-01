En fin de contrat à Lyon, Garcia ne panique pas

L'entraîneur des Gones pourrait très bien se retrouver sans club en juin prochain.

Décrié au moment de son arrivée, Rudi Garcia est parvenu à gagner le respect d'une grande partie des supporters de l'Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'entraîneur rhodanien ne se fait pas de soucis pour son avenir.

"J’ai laissé le président se reposer. Je l’ai encore eu hier, il est revenu de vacances. Tout va bien, on est très ambitieux. On veut retrouver la Ligue des Champions. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des Champions comme les joueurs. Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas, quand bien même rien ne soit réglé à la 38e journée. On veut réussir. On aura le temps de régler les choses. Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça", a indiqué le manager lyonnais pour Le Progrès.