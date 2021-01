(Exclusif) Le Standard de Liège a jeté son dévolu sur un joueur majeur d'Eupen mais a reçu une fin de non-recevoir !

Le matricule 16 devrait se montrer actif durant ce mercato hivernal. Les Rouches comptent certes dégraisser, mais également attirer un buteur et un ailier afin d'être plus efficace dans les seize derniers mètres.

Enlisé dans la crise, le Standard de Liège doit absolument se reprendre durant ce mois de janvier. Le club liégeois est seulement la 16ème attaque de Jupiler Pro League, une statistique interpellante pour un club du top. D'ailleurs, les dirigeants liégeois ont décidé de dégraisser cet hiver et de se séparer des éléments offensifs qui n'ont pas eu le rendement escompté comme Oulare, Avenatti, Boljevic et Cop par exemple.

Le matricule 16 désire également se renforcer et cherche après un serial buteur mais aussi un ailier capable de faire la différence et d'être décisif. Le club liégeois a d'ailleurs jeté son dévolu sur Julien Ngoy, mais Eupen a recalé les Rouches, selon nos informations. Le formation germanophone ne veut pas céder l'un de ses meilleurs joueurs en prêt et désire plusieurs millions d'euros. Un montant trop élevé pour les caisses du Standard...

Considéré comme l'un des plus grands talents belges dans sa catégorie d'âge, Ngoy avait rejoint l'Angleterre fort jeune. Cet été, il avait été séduit par le projet eupenois et s'est rapidement imposé dans le onze de Benat San José. Meilleur buteur des Pandas avec cinq roses plantées, le joueur âgé de 23 ans a aussi distillé un assist.

Le joueur formé à Anderlecht et au Club de Bruges est en train de progresser à vitesse grand V et de monter en puissance du côté d'Eupen. Puissant, rapide et technique, il fait très mal sur son flanc gauche et devrait confirmer son éclosion cette saison. À cette allure-là, il sera difficile de savoir combien de temps les Pandas vont réussir à le garder dans leurs rangs. En effet, plusieurs cadors de D1A et des clubs de Bundesliga suivent de près l'ancien joueur de Stoke City.