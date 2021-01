Un joueur d'Ostende intéresse Steven Gerrard

Ostende est probablement une des révélations en Pro League cette année. Le coach Blessin a créé une véritable identité de jeu au club de la Côte. Inévitablement, certains joueurs commencent à intéresser d'autres clubs.

Fashion Sakala fait partie des joueurs qui explosent cette saison. En seize rencontres, le Zambien a inscrit six buts et distillé deux passes décisives. Les Ostendais veulent prolonger le contrat de l'attaquant qui expire en juin.

Cependant, The Daily Record annonce que l'attaquant intéresserait Steven Gerrard et qu'il souhaiterait le recruter chez les Rangers. Le club écossais pourrait profiter de la situation contractuelle entre Sakala et Ostende pour signer un pré-contrat en vue du mercato estival.

A noter que l'attaquant a déjà refusé une offre d'Al-Fateh, club d'Arabie Saoudite entraîné par Yannick Ferrera.