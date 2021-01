François Marquet toujours en quarantaine et un autre absent de marque pour la réception d'Eupen

Double mauvaise nouvelle pour Alexander Blessin avant une rencontre qui pourrait permettre aux Côtiers de se rapprocher du top 4.

En pleine forme depuis le mois de décembre, le KV Ostende a l'occasion de frapper un grand coup, mardi soir. Remontés à la neuvième place à la faveur de leur succès contre Charleroi samedi, les Côtiers peuvent revenir à un petit point du top 4 s'ils s'imposent contre Eupen.

Première absence pour Arthur Theate

Mais Alexander Blessin n'a pas enregistré que de bonnes nouvelles contre Charleroi: Arthur Theate a écopé de sa cinquième carte jaune de la saison, il purgera sa suspension mardi soir. Un indispensable en moins pour le KVO: le défenseur central n'a pas encore manqué la moindre minute de jeu en Pro League cette saison.

Autre absence, celle de François Marquet, testé positif au Covid-19 la semaine dernière et qui restera en quarantaine jusque mercredi minimum. Blessés de longue date, Indy Boonen et Sindrit Guri ne seront pas non plus de la partie.