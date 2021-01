L'énorme déficit du PSG à cause du Coronavirus

Le club parisien, qui a pourtant les moyens, a perdu énormément d'argent pendant la crise.

Selon l'agence KPMG, le Paris Saint-Germain est le club qui a été le plus touché économiquement par la crise sanitaire liée au Covid-19 parmi les champions des six championnats les plus importants en Europe.

Le club parisien aurait enregistré le plus gros déficit sur la saison en 2019-2020 et ce n'est pas forcément une surprise puisque la Ligue 1 n'est pas allée à son terme contrairement aux autres grands championnats. Selon ce rapport publié ce lundi, le champion de France a enregistré un déficit de 125,8 millions d'euros. Le FC Porto est juste derrière avec 116,2 millions de déficit contre 89,7 millions pour la Juve. Le Real Madrid (+0.3) et le Bayern Munich (+5.9) ont réussi l'exploit de terminer l'exercice en réalisant des bénéfices.