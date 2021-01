Le Real Madrid et Eden Hazard, titulaire, éliminés de la Supercoupe

Coup dur pour le Real Madrid : les Merengue ont été éliminés en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.

Dans cette Supercopa au format particulier, le Real Madrid, champion en titre, affrontait l'Athletic Bilbao pour une place en finale. Eden Hazard était titulaire et a encore montré des signes encourageants de progression, au contraire d'un Real en perdition : deux grossières erreurs en défense coûteront la qualification aux hommes de Zinedine Zidane, menés d'abord sur une relance catastrophique de Lucas Vazquez qui permettait à l'Athletic de prendre l'avance via Raul Garcia (18e).

Le même Lucas Vazquez commettait une nouvelle bourde fatale à la 37e minute, commettant un penalty sur Martinez, que Garcia convertissait pour le doublé et le 0-2 (38e). Les Madrilènes ne s'en remettront pas : malgré un but de Karim Benzema à la 73e (et alors qu'Eden Hazard était sorti à la 67e), le Real est éliminé et l'Athletic Bilbao ira défier le FC Barcelone en finale de la Supercoupe.