Le Club de Bruges va accueillir un nouvel attaquant

Daniel Pérez va rejoindre prochainement le Club de Bruges, selon Het Laatste Nieuws. L'attaquant vénézuélien âgé de 19 ans va signer un contrat dans les prochains jours et il rejoindra dans un premier temps le Club NXT en D1B où il devra faire ses preuves en vue d'une place au sein de l'équipe A la saison prochaine.

Le Club a déboursé 250.000 euros auprès du Metropolitanos FC, le club de la capitale Caracas pour s'offrir les services de celui qui est l'une des sensations du football vénézuélien. Le buteur âgé de 19 ans a marqué six buts en neuf matchs depuis la reprise du championnat à la fin du mois d'octobre.

🎂Happy 19th Birthday to Venezuela U20 striker Daniel Pérez!🎂



In 2020 (@Metropolitanos_):

⏱649 minutes

👕9(8) games (starts)

⚽️6 goals & 1 assist

🎯83% shot accuracy

📈92mins per goal involvement

📏190cm & 85kg



Remember the name. pic.twitter.com/KBxagmjOgp