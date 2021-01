Officiel: un nouveau concurrent pour Michy Batshuayi et Christian Benteke

Déjà pas titulaires indiscutables, les deux Diables Rouges voient arriver un sacré concurrent supplémentaire à Crystal Palace.

Une mauvaise nouvelle pour Michy Batshuayi et Christian Benteke? Crystal Palace vient en tout cas de confirmer l'arrivée de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta. Il arrive en provenance de la Bundesliga et de Mayence et est prêté jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Auteur de 27 buts en 71 matchs avec Mayence, Jean-Philippe Mateta sera donc en concurrence avec deux Diables Rouges: Michy Batshuayi, lui aussi prêté, par Chelsea, et Christian Benteke dont le contrat expire à la fin de la saison.

Une mauvaise nouvelle donc, pour les deux attaquants belges, qui n'ont pas toujours voie au chapitre sous les ordres de Roy Hodgson. Bentneke n'a débuté que six rencontres en Premier League cette saison, Michy Batshuayi à peine quatre et il n'a plus été titularisé en championnat depuis le 23 novembre...