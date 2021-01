🎥 Une nouvelle erreur de Kepa Arrizabalaga en FA Cup

Chelsea Ă©tait sur du velours en FA Cup face Ă Luton Town, mais une grosse erreur du portier londonien a remis le petit poucet dans le match.

Alors que Chelsea menait 2-0 lors de ce 4e tour de FA Cup, Kepa Arrizabalaga a eu la main fort peu ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, sur une frappe de Jordan Clark à la demi-heure de jeu. Luton Town rejoint ainsi les vestiaires avec un retard d'un petit but seulement et tout est encore possible en seconde période ...