Serge Tabekou : "C'est positif pour la suite et le maintien"

Mouscron est allé partager l'enjeu au Kehrweg contre Eupen (1-1) ce samedi soir et poursuit ainsi sa belle série de cinq matchs sans défaite. Les Hurlus sont classés à la 16ème avec 26 points soit 4 unités d'avance sur le Cercle et 5 sur Waasland-Beveren, la lanterne rouge.

Eupen a dominé son sujet mouscronnois ce samedi soir mais n'est pas parvenu à tuer la rencontre et à concrétiser ses occasions. Les Pandas avaient ouvert le score via un auto-but un peu gag de Faraj avant de buter sur Koffi. Mouscron, pourtant absent de la rencontre, finira par égaliser sur corner via Silvestre. "Nous n'étions pas présents comme d'habitude et ce fut compliqué de gagner les duels. Toutefois, nous sommes parvenus à prendre un point ici ce qui n'est jamais évident. C'est donc positif pour la suite et notre objectif qui est le maintien", a confié Serge Tabekou à l'issue de la rencontre.

Mardi, Mouscron affrontera l'Union Saint-Gilloise en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Un match particulier pour l'ancien attaquant des Unionistes. "J'ai joué trois ans là-bas et j'y ai passé de belles années. Nous étions arrivés en demi-finale de la Coupe de Belgique d'ailleurs, un très bon souvenir. Nous irons à Bruxelles pour l'emporter et nous hisser en huitième de finale. Mais le plus important, c'est le maintien", a conclu Serge Tabekou.