Diatta, McKenzie, Dost... les chiffres du mercato hivernal en Pro League

Les meilleurs transferts, les plus grosses ventes, les nouvelles recrues... voici un bilan chiffré du mercato hivernal 2021 en Pro League.

Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes ce lundi à minuit (pour la Belgique). L'occasion de revenir sur les mouvements qui ont agité le mois de janvier. Quelle équipe a le plus dépensé ? Quel équipe a le mieux vendu ? Quel a été le plus gros transfert ? Réponse en chiffres et statistiques.

Le Club de Bruges a touché le gros lot pour Krépin Diatta

C'est sans aucun doute le transfert le plus important de l'hiver en Belgique. Après avoir réussi une bonne première partie de saison avec les Blauw en Zwart, Krépin Diatta a rejoint Monaco contre un chèque estimé à 20 millions d'euros. Il s'agit de l'indemnité de transfert la plus élevée reçue par un club de D1A durant le mercato hivernal. L'international sénégalais devance Joakim Maehle, que Genk a laissé filer à l'Atalanta contre 11 millions d'euros.

Genk a cassé sa tirelire, Schrijvers a battu le record d'OHL

Pour renforcer sa défense, le club limbourgeois a misé sur le jeune Mark McKenzie, arrivé en provenance de Philadelphie contre 5,45 millions d'euros. C'est le plus gros transfert réalisé par un club belge au mois de janvier (dans le sens des arrivées). La formation bleue et blanche a également déboursé 3 millions d'euros pour recruter Angelo Preciado, afin de combler le départ de Joakim Maehle. L'actuel troisième de D1A est donc le club belge qui a le plus dépensé cet hiver.

Derrière le transfert de McKenzie, on retrouve celui de Bas Dost. L'international néerlandais a été transféré de l'Eintracht Francfort vers le Club de Bruges pour 4 millions d'euros. Dans le sens inverse, Siebe Schrijvers a quitté le champion de Belgique pour rejoindre OHL. Estimée à 2 millions d'euros, son indemnité de transfert est la plus importante jamais déboursée par les Louvanistes.

Les Zèbres ont pris les choses en main

Après avoir réalisé un bon début de saison, les hommes de Karim Belhocine ont connu des périodes plus compliquées par la suite. Pour remédier à cela, le club carolo s'est activé sur le marché des transferts. En effet, six nouveaux joueurs ont rejoint le Sporting au mois de janvier : Benavente, Botaka, Vranjes, Bahadir, Zaroury et Kipré. Le RSCC est donc le club belge à avoir le plus recruté durant cette période.

À Anderlecht, de nouveaux noms sont également arrivés pour renforcer les rangs des Mauves (Diaby, Ashimeru, Bruun Larsen, Bouchouari, Hahn). Mais c'est surtout dans l'autre sens que ça a bougé du côté de Neerpede.

Un dégraissage massif à Anderlecht

Pour Peter Verbeke, l'objectif était clair avant même le début du mercato. Le RSCA devait se débarrasser de ses indésirables, ceux sur qui Vincent Kompany ne comptait pas. La mission est accomplie. En seulement un mois, plus de dix joueurs ont quitté Bruxelles ! La liste des départs est (très) longue : Milic, Dimata, Zulj, Colassin, Sanneh, Vranjes, Bundu, Vlap, Bakkali, Luckassen. Anderlecht est le club de Pro League qui a enregistré le plus de départs en janvier (11 au total).

Nany Dimata wordt uitgeleend aan RCD Espanyol. Il s’agit d’une location avec option d’achat. 🟣⚪️ https://t.co/XslWufNgDx pic.twitter.com/UN8PALbmSn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 1, 2021

Toutefois, le Sporting a dû faire face à un imprévu : le départ de Percy Tau. Alors qu'il était initialement prêté par Brighton jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant sud-africain a été rappelé par son club. Les Seagulls comptent désormais sur lui pour se maintenir en Premier League.

En somme, le mercato hivernal des clubs de Pro League a globalement été timoré, comme partout en Europe. Avec la pandémie de la Covid-19, c'est l'économie footballistique toute entière qui est impactée. Les clubs ont fait face à la situation avec des moyens limités. Néanmoins, la majorité des meilleurs joueurs de D1A est restée en Belgique, tandis que de nouveaux visages sont arrivés. De quoi donner lieu à une seconde partie de saison passionnante ?